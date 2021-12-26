Большинство жителей Чехии поддерживают обязательную вакцинацию: результаты опроса

Более половины жителей Чехии не против введения обязательной вакцинации против COVID-19. При этом среди непривитых людей 8% являются противниками обязательной вакцинации, а среди вакцинированных таких 26%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования NMS Market Research. Опрос проводился с 6 по 16 декабря. В нем приняли участие 1 211 человек в возрасте от 18 лет.

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Результаты опроса

Согласно данным NMS Market Research, 52% жителей Чехии поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса. 42% – выступают против.

Интересно, что привитые люди и антивакцинаторы по-разному воспринимают опасность коронавируса. Непривитые люди верят, что вакцинация более опасна, чем сам вирус. Среди участников опроса NMS Market Research 25% согласились с тем, что вакцинация страшнее болезни, а 63% респондентов высказали противоположное мнение.

Также 69% вакцинированных против COVID-19 чехов считают, что невакцинированные люди стали жертвами дезинформации.

При этом жители Чехии достаточно оптимистично думают о дальнейшем развитии пандемии. 33% респондентов предположили, что в следующем году ситуация улучшится. 14% верят в ухудшение сценария. Наиболее положительно настроены студенты университетов и люди, которые уже получили бустерную дозу вакцины.

Коронавирус в Чехии