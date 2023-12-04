Наклоненную башню в Болонье закрыли для туристов: она может обрушиться

В итальянской Болонье закрыли 47-метровую башню Гаризенда, которая является одним из символов города. Историческое сооружение наклонилось слишком сильно и теперь может рухнуть.

Вокруг средневековой башни перекрыли территорию, потому что волнуются, что она может упасть в любой момент. Как в Болонье пытаются спасти ситуацию и какие мероприятия проводят в городе – читайте дальше.

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Ситуация критическая

Наклон башни начал волновать местные власти в Болонье еще осенью. Уже тогда башню Гаризенда закрыли для посещения. Сейчас возводят 5-метровое заграждение вокруг башни, чтобы спасти прилегающую территорию от обломков, если Гаризенда все-таки упадет.

В горсовете заявили, что "ситуация критическая". 47-метровая башня в Болонье наклонена под углом 4 градуса, тогда как угол наклона Пизанской башни – 9 градусов. Эксперты обнаружили необычное смещение наклона башни 12 века. Сейчас пока не могут точно сказать, упадет она или нет, но угроза обвала не исключена.

Дороги возле "наклоненной" башни перекрыты. Территорию возле Гаризенды также оградили. За сооружением присматривают специалисты и ученые из городского университета.

Чиновники пытаются спасти ситуацию и уже объявили о намерениях отремонтировать башню. Власти выделят 4,3 миллиона евро финансирования, чтобы укрепить Гаризенду. Мэр Болоньи обратился к правительству Италии с просьбой сделать башню объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древние "башни-близнецы" в Болонье / Фото Unsplash

Рядом с Гаризендой есть ее "башня-близнец" – Азинелли. Она примерно вдвое выше и тоже наклонена, но не так критично. Потому она остается открытой для туристов.

Средневековые башни возведены между 1109 и 1119 годами. Высота Гаризенды была уменьшена в 14 веке, поскольку она уже тогда начала наклоняться. Башни в Болонье даже упоминаются в поэме Данте "Божественная комедия", которая была написана в 1321 году.