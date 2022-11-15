Как вести себя на больничном в Польше: несколько важных нюансов

Взяли больничный в Польше? А вы знали, что вас могут проверить, действительно ли болеете? Рассказываем, почему не стоит притворяться больным в соседней стране.

Украинцы, официально трудоустроенные в Польше, среди прочего, имеют право пойти при необходимости на больничное. Раньше мы уже рассказывали, чем поляки занимаются на больничном, а сегодня обратим внимание, как следует вести себя, имея справку от врача о временной нетрудоспособности.

Читайте также Как в Польше выманивают код BLIK и списывают средства: самые распространенные сценарии

Что нужно знать о больничном в Польше

Больничный в Польше называют L4. Его выдает врач, чтобы удостоверить временную нетрудоспособность.

Если в больничном листе врач поставил "1", такой работник должен находиться только дома. Поводом выйти из дома может быть только визит к врачу или поход в аптеку.

Во время больничного в Польше нельзя выполнять какую-либо оплачиваемую работу, делать ремонт, возиться в огороде или уезжать в отпуск.

Проверить, не является ли болезнь притворной и внезапно наведаться к вам в гости могут как работодатель, так и орган социального страхования ZUS. Для этого у ZUS есть специальные контроллеры.

Важно правильно указывать адрес проживания в больничном. Ибо если по указанному адресу вас не нашли, это может угрожать прекращением выплат.

Максимальная продолжительность больничного – 182 дня. Это период, в течение которого работник имеет право на пособие по болезни.

Берегите себя и соблюдайте правила в чужой стране.