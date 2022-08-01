Блошиные рынки в Праге: где купить чешский антиквариат и редкие мелочи

Блошиные рынки – это скорее о воспоминаниях и ностальгии, чем о вещах. Вместе с тем среди тонн чужого старого хлама каждый может найти что-то для себя.

И блошиные рынки сегодня можно найти во многих европейских городах. Не исключение и столица Чехии. Рассказываем, куда идти за редкими и винтажными вещами в Праге.

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3 крупнейшие блошиные рынки Праги

U Elektry

Крупнейший блошиный рынок в Праге, где продают все от продуктов до старинных предметов антиквариата. На эту локацию приезжают как "охотники за стариной", так и желающие отхватить любой бытовой предмет подешевле. Для любителей атмосферы 90-х – многие вещи разложены прямо на земле.

Вход стоит 30 крон, дети и люди с инвалидностью могут пройти бесплатно. Плата за парковку составляет 90 крон для автомобиля и 50 крон для мотоцикла. Парковка доступна прямо на территории рынка.

Время работы: суббота – воскресенье, с 6:00 до 14:00

Адрес: U Elektry 7, 190 00 Praha 9



Блошиный рынок U Elektry / Фото prague

Hermaňák

На этот блошиный рынок приходят не только за одеждой, аксессуарами, виниловыми пластинками – здесь продаются домашние овощи из огорода, варенье и даже растения. На рынок можно попасть и как продавец – для этого нужно зарегистрироваться, но места быстро заканчиваются из-за сравнительно небольшой площади рынка.

Время работы: последняя суббота месяца с 9:00

Адрес: Rezáčovo náměstí, Praha 7



Рынок Hermaňák / Фото facebook

Bleší trhy Středočeský kraj Buštehrad

Буштеград – небольшой городок за Прагой, где есть еще один блошиный рынок. Сюда едут не только на шоппинг, но и посмотреть на живописные улочки и некоторые туристические места.

Время работы: 7:00 – 12:00 пятницам в определенные недели

Адрес: Kladenská 683/72, Buštehrad (за Прагой).



Блошиный рынок возле Праги / Фото antiksberatelsketrhy