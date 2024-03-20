Блокада границы с Польшей: в УЗ рассказали, что делать, если не успеваете на поезд

Польские протестующие продолжают блокаду границы. В Укрзализныце рассказали, что делать пассажирам, которые понимают, что из-за этого не успевают на свой поезд.

С 24 февраля 2022 года в Украине не работают аэропорты. Поэтому оптимальный способ – добираться в другие страны поездом. Однако из-за блокады границы с Польшей пассажиры могут переживать некоторые неудобства.

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В Укрзализныце рассказали, что делать

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что продолжают поступать сообщения от пассажиров. Люди жалуются, что из-за перекрытия трасс не могут вовремя добраться до железнодорожного вокзала в Перемышле.

К счастью, в Укрзализныце нашли выход. Для украинцев снова активируют правило "железной подстраховки".

Те пассажиры, которые не успеют на свой рейс Укрзализныци из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс,

– говорится в сообщении.

Воспользоваться "железной подстраховкой" смогут пассажиры таких поездов:

№768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль – Запорожье;

№52 Перемышль – Киев;

№716 Перемышль – Киев;

№706 Перемышль – Киев;

№90 Перемышль – Киев;

№94 Хелм – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№20 Хелм – Киев;

№120 Хелм – Днепр.

В то же время в Укрзализныце отметили, что, к сожалению, не могут гарантировать свободные места нужного класса. Однако делают все возможное, чтобы украинцы могли добраться вовремя и с комфортом.