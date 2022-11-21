Назван лучший европейский город для путешествий с ограниченным бюджетом

Ищете, куда уехать за границу не за все деньги мира? Испанская гранада может стать вашим лучшим выбором.

Специалисты платформы Omio, специализирующейся на бронировании билетов, проанализировали 100 европейских городов и выбрали те, которые лучше всего подходят для путешествий со скромными сбережениями.

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Где самый дешевый отдых в Европе

По данным Omio, южный испанский город Гранада является лучшим европейским направлением для бюджетного отдыха. Там можно знать немало бесплатных мероприятий и достопримечательностей – 112, если быть точным. Это включает в себя 10 бесплатных музеев.

Кроме этого, обзорные экскурсии по Гранаде являются одними из самых дешевых в Европе и стоят около 6 евро. Вечер в городе можно провести в одном из 86 баров и ночных клубов, где пиво стоит чуть больше 2 евро.

Исследование также показало, что в Гранаде есть 1011 бесплатных точек Wi-Fi и 143 общественных питьевых фонтанчиков.

Билет на обычный автобус один из самых дешевых в Европе – 1,40 евро, а если купить проездную карточку, то стоимость проезда тогда снижается до 0,83 евро.

Гранада / Фото kuku.travel

Что посмотреть в Гранаде

Дворцовый комплекс Альгамбра является главной достопримечательностью Гранады. Мавританская крепость сначала была построена как оборонительная цитадель, а затем стала роскошной резиденцией. Вы можете провести несколько часов, любуясь роскошной исламской отделкой и изысканными подковообразными арками дворцов Насридов, а также разноцветными насаждениями в цветущем саду Хенералифе – летней султанской резиденции.

Еще одним из важнейших исторических памятников испанского города является Кафедральный собор. Это сооружение в стиле готики, ренессанса и барокко, строительство которого длилось более 180 лет. Он остается незавершенным, поскольку первоначально планировалось две башни для фасада, только одна из которых была построена наполовину.

Вечером прогуляйтесь по району Альбайсин, самому старому в Гранаде. Лабиринт извилистых улиц вдоль атмосферных домов. Кроме этого, там открывается великолепный вид на Альгамбру. Более того, этот район является прекрасным местом, чтобы остановиться в нескольких недорогих тапас-барах, где можно выпить недорогие напитки и бесплатно поесть.