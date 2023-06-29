Бюджетные пляжи Европы: где понежиться на солнышке за разумные деньги

Эксперты оценили самые доступные варианты пляжного отдыха в Европе. Бесспорными лидерами рейтинга стали пляжи побережья Турции.

Платформа для бронирования поездок Omio исследовала популярные европейские курорты и составила список самых доступных пляжей. Для этого было проанализировано 75 популярных локаций на побережье. Где можно экономно и приятно провести время у моря – расскажем дальше.

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Турция лидирует

Эксперты проанализировали каждый из 75 пляжей и сравнили там средние цены на воду, пиво и мороженое. Учли также погодные условия, чтобы определить лучшие направления для туристов на ближайшие месяцы.

В первую десятку рейтинга уверенно вошли три популярных пляжа Турции. С первым местом включительно.

Список возглавил пляж Клеопатры на морском курорте Алания. Его широкая линия в течение десятилетий привлекает туристов на Турецкую Ривьеру. Если вы не представляете свое лето без мороженого – эта локация точно для вас. Шарик холодного десерта здесь стоит всего 0,12 евро, поэтому точно удастся попробовать все возможные вкусы. Цена за бутылку воды также низкая – 0,37 евро. За пиво на пляже Клеопатры просят 1,64 евро в среднем.

На пляже Клеопатры приятные цены / Фото visitalanya.com

Еще два направления в Турции предлагают доступный отдых на пляже. На пляже Side Halk Beach в Сиде доступные цены на воду – 0,20 евро. А она там вам очень пригодится, ведь средняя температура воздуха в этом регионе от 27°C.

Еще один турецкий пляж – Yahsi в Бодруме – на 8 месте в списке. Хотя полуостров славится своими пятизвездочными курортами и гламурными яхтами, там есть и доступные варианты. За порцию мороженого на пляже Yahsi вы заплатите 0,50 евро, за воду – 0,28 евро, а за пиво – 1,86 в среднем.

Самое дешевое пиво

За самым дешевым пивом на пляже отправляйтесь в Черногорию. К примеру, на Лонг-Бич в Ульцине бутылку пива продают в среднем за 0,70 евро. Оно даже дешевле воды, которую можно купить за 0,77 евро. Этот пляж, кстати, является одним из самых длинных в Европе, он протянулся на 13 километров. Это отличное место для любителей кайтсерфинга и виндсерфинга.

Бюджетный пляж Лонг-Бич в Черногории / Фото Pexels

Альтернатива Ибице

Остров Форментера в Испании является доступной альтернативой людной Майорке и дорогой Ибице. Здесь держится комфортная температура около 25°C. На пляже Playa de Ses Illetes бутылка воды стоит 0,77 евро, а местное пиво – около 0,94 евро. За шарик прохладного мороженого здесь просят в среднем 0,92 евро.

Пляж на острове Форментера / Фото Unsplash