Бизнес на пандемии: разоблачены продажи COVID-сертификатов и ПЦР-тестов на польской границе

Сотрудники Госпогранслужбы Украины в сотрудничестве с представителями полиции разоблачили пункт продажи фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов на украинско-польской границе. Поддельные документы аферисты продавали по 50 евро.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в фейсбуке. Обыски провели в двух павильонах, предоставляющих услуги по страхованию, в одном из наземных пунктов пропуска на украинско-польской границе во Львовской области.

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Детали дела

В результате проведенных проверок правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и флеш-носители, на которых содержались доказательства изготовления международных сертификатов о вакцинации и отрицательных результатов тестирования на коронавирус.

Сейчас следователи устанавливают всех причастных к незаконным действиям лиц. Расследование дела продолжается.

Полный текст публикации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Пограничники разоблачили схему по незаконному изготовлению и распространению COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Правонарушения пограничники разоблачили совместно с полицейскими.

В частности, действия проводились оперативными сотрудниками Львовского и Чопского пограничных отрядов совместно со следователями Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области по материалам уголовного производства, начатого по статье 358 Уголовного кодекса Украины, которое произошло в одном из пунктов пропуска Чопского отряда.

В одном из населенных пунктов Львовской области в двух павильонах, предоставляющих услуги по страхованию, проведены санкционированные обыски. В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и флэш-носители, на которых содержались сведения о изготовлении сертификатов о вакцинации и результатах тестирования, а также недействительные бланки международных COVID-сертификатов и отрицательные результаты ПЦР-тестов. По предварительной информации, стоимость недействительного документа составляла 50 евро.

На украинско-польской границе продавали фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты / Фото фейсбук Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины

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