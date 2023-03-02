Жизнь в квартире, где никогда не гаснет свет: жилье украинки в Варшаве каждую ночь освещает билборд

В столице Польши получила огласку история украинки, которая вот уже 10 лет живет в квартире, где практически никогда не гаснет свет. Все из-за большого рекламного щита прямо за окном. О ситуации стало известно благодаря видео в тиктоке.

Дом, в котором проживает гражданка Украины, расположен в центре Варшавы по адресу al. Jerozolimskie, 119A. Напротив него установлен огромный билборд в 50 квадратных метров. Каждую ночь он "заливает" светом несколько квартир, среди которых и жилье героини истории – Татьяны.

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Дом находится в центре Варшавы / Фото Warszawa.Wyborcza

Жизнь в квартире, где никогда не гаснет свет

Татьяна рассказала, что когда она только снимала жилье, билборд за окном не светил – менялась реклама. О его существовании женщина узнала через несколько дней, когда его снова включили. Однако в то время ее это не так сильно смущало, поскольку планировала арендовать квартиру на короткий срок – хотела скоро вернуться домой. Но жизнь сложилась иначе, так что живет Татьяна там уже около десяти лет.

Билборд расположен прямо напротив окна / Фото Warszawa.Wyborcza

Я просыпаюсь ночью, но ясно, как днем. Хожу по квартире, надеваю маску для сна, которую ненавижу, но которую должна надевать. Когда я не могу спать, начинаю мигрировать между спальней и гостиной в надежде, что удастся где-то уснуть. Пытаюсь ложиться только тогда, когда я очень устала,

– признается женщина.

Татьяна надеется, что однажды щит уберут. Жители ее дома не протестуют, потому что проблема касается только нескольких квартир. В кооперативе, на балансе которого находится дом, заявили, что не знали о ситуации, поскольку не было жалоб, но пообещали действовать в пользу жителей.

Рекламный щит каждую ночь освещает квартиру украинки / Фото Warszawa.Wyborcza