Это облегчит пассажирам процесс приобретения: "УЗ" запускает онлайн-продажу билетов в еще две страны

"Укрзализныця" объявила, что билеты на поезда из Украины в Австрию и Венгрию вскоре можно будет приобрести онлайн. Продажа начнется 18 марта, что станет значительным шагом вперед для путешественников, которые ищут эффективные и удобные варианты передвижения между этими странами.

Как можно будет приобрести билеты на эти направления – узнайте ниже в материале.

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Билеты "УЗ" в Австрию и Венгрию будут доступны онлайн

На первом этапе в онлайн-продаже будут доступны билеты из Украины в Австрию и обратно в Венгрию и обратно. Их можно будет приобрести через приложение "Укрзализныци". Чтобы приобрести билет на прямой поезд Киев-Вена, надо будет подтвердить аккаунт через "Дію.Підпис".

На втором этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина – Венгрия на поезда, следующих в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев – Будапешт – Вена и Чоп – Будапешт – Вена.

При этом, прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Детали запуска

В "УЗ" также отметили, что для приготовлений к продаже билетов онлайн "Укрзализныця" с 12 марта временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев – Вена – Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта.

Билеты "УЗ" на поезда из Украины в Австрию и Венгрию переходят в онлайн / Фото "УЗ"

Ограничение продлится непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. По состоянию на сейчас, билеты на поезд Чоп – Вена и обратно доступны фактически на все даты.

После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступными онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие,

- отметил председатель правления АО "УЗ" Евгений Лященко.

"Укрзализныця" также напомнила, что новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.