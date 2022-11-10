Билеты на поезд Киев – Варшава можно купить только онлайн: Укрзализныця изменила условия продажи

С сегодняшнего дня, 10 ноября, "Укрзалізниця" полностью перевела продажу билетов на самый популярный заграничный поезд в онлайн-формат. Речь идет о рейсе Киев – Варшава.

После 24 февраля поездов международного сообщения значительно увеличилось. За этот период Укрзализныця в 9 раз увеличила объемы пассажирских перевозок за границу. Но, несмотря на пять новых рейсов в Европу, самым популярным остается Киев – Варшава. Чем и пользуются спекулянты.

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Билеты на поезд Киев – Варшава будут доступны только онлайн

Следовательно, с 10 ноября билеты на поезд №67/68 Киев – Варшава больше не будут продаваться в физических железнодорожных кассах. Приобрести билет можно будет только в интернете.

Такие нововведения введены для того, чтобы помешать мошенникам и упростить доступ к билетам пассажирам. Ведь участились случаи, когда украинцы становятся жертвами людей, перепродающих билеты "с рук" или в социальных сетях на своих страницах. А реализация билетов исключительно онлайн на рейс, соединяющий Киев и Варшаву, поможет избежать мошенничества.

Продажа билетов на направления Киев – Варшава и Варшава – Киев будут открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.