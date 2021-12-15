Бил земляка металлической корзиной по лицу: в Польше арестовали украинца

В городе Томашув-Мазовецкий в Лодзьком воеводстве полиция задержала 31-летнего гражданина Украины. Мужчина жестоко убил 41-летнего соотечественника и пытался избежать наказания за преступление.

После осознания содеянного украинец быстро скрылся с места преступления. Однако правоохранители смогли его разыскать в другом городе.

Интересно Все, что нужно знать о номере PESEL в Польше: рассказывает эксперт по вопросам легализации

Подробнее о преступлении, которое совершил украинец в Польше

Местная полиция сообщает, что 12 декабря примерно в 8:30 работники получили сигнал о драке в доме, который арендуют трудовые мигранты. Полицейским сообщили, что один из участников конфликта не подает признаков жизни и сильно окровавлен.

Правоохранители немедленно отправились на место происшествия и нашли тело 41-летнего мужчины. Полицейские пытались оказать ему помощь, но поздно. Смерть подтвердили и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказался 41-летний гражданин Украины. Ему нанесли удары кулаками, ногами и металлической корзиной по лицу и голове. Полученные от этого раны оказались несовместимы с жизнью.

Личность убийцы подсказали свидетели – 8 украинцев и 2 грузина в возрасте от 19 до 44 лет. Полицейским удалось найти 31-летнего инициатора преступления в городе Шиманувка, примерно в 175 километрах от Томашова-Мазовецкого.

Вчера, 14 декабря, убившего земляка украинца по решению суда арестовали на 3 месяца. Известно, что раньше у мужчины уже были проблемы с нарушением закона. Ему грозит пожизненное заключение.