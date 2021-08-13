Biedronka закроет все супермаркеты в воскресенье: причины

В это воскресенье, 15 августа, все магазины Biedronka будут закрытыми несмотря на разрешение работать в выходные дни. Такое решение сеть аргументирует тем, что хочет "подарить" своим сотрудникам отдых.

В это воскресенье в Польше отмечают сразу два праздника – Успение Пресвятой Девы Марии и День польского войска. Biedronka имеет разрешение работать в такие дни, поскольку предоставляет в своих отделениях почтовые услуги.

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"Праздничная" торговля

С июля 2021 года Biedronka вместе с Poczta Polska открыла в своих магазинах отделения отправки и получения посылок. Благодаря лазейке в законодательстве, супермаркеты таким образом имеют право работать даже в запрещенные для продуктовых магазинов дни, в частности в воскресенье и на праздники.

Сейчас по этой формуле работает более 420 из более 3 100 магазинов Biedronka на территории всей Польши. Вместе с рядом других сетей польских супермаркетов, Biedronka эффективно использует данную возможность, хотя доходы от почтовых отделений минимальны.

Напомним, что правительство Польши не в восторге от массового открытия почтовых отделений в супермаркетах. Власти зарегистрировали новый законопроект, который еще больше ограничит торговлю в выходные и праздничные дни.

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