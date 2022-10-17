Biedronka открыла в Варшаве первый магазин, где "работают" и "закупаются" только дети
Источник:Warszawa.Wyborcza
Biedronka в сотрудничестве со Smart Kids Planet открыла первый детский магазин в Польше. Единственная такая торговая точка сети, предназначенная только для самых младших клиентов, появилась в Centrum Mądrej Zabawy. Маленькие покупатели могут купить молоко, овощи, хлеб и брендовую продукцию. Но не все здесь настоящее.
С субботы, 15 октября, на фабрике Norblin (в Варшаве) работает первая детская Biedronka. Магазин имеет площадь 1600 квадратных метров и разделен на девять зон. Для чего предназначен такой проект, рассказываем дальше.
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Какая концепция первой Biedronka для детей
Благодаря совместному проекту Biedronka и Smart Kids Planet самые младшие покупатели могут научиться ответственно относиться к социально важным вещам. Например, научиться правильно сортировать отходы, уменьшить количество пищевых отходов или овладеть основами предпринимательства через игру.
Пластиковый хлеб и конфеты, болгарский перец, помидоры, киви, молоко Milk Valley, руккола и баранина, а также замороженные блюда практически не отличаются от настоящей продукции сети. Поначалу даже трудно сказать, что это не настоящий магазин.
В пространстве, организованном как типичный торговый зал Biedronka, дети играют роль персонала магазина и покупателей, закупаемых по подготовленному списку. А маленькие кассиры принимают оплату в специальной валюте – Smart Złotówkach.
Дети могут работать в группе и развивать логическое мышление. Формирование привычек здорового питания у самых младших и изучение математики через игру должно стать для них интересным приключением. Сотрудничество между Biedronka и Smart Kids Planet является ответом на большую потребность в знаниях об экологии и питании в последние годы.
Где Biedronka открыла свой первый детский магазин
Первый Smart Play Center для детей в Польше доступен на фабрике Norblina в Варшаве по адресу Żelazna 51/53. Там есть 9 зон, обустроенных аттракционами. Создатели магазина хотят соединить науку с развлечениями, следуя мировому тренду edutainment.