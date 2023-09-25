Архитектурная гармония: как выглядит лучшая библиотека в мире и где ее найти

Здесь появляется вдохновение учиться и пахнет книгами. Библиотеку Габриэля Гарсиа Маркеса в Барселоне признали лучшей в 2023 году.

Всемирный конгресс библиотек в Роттердаме объявил победителя престижного конкурса "Публичная библиотека 2023". Без сомнений победу присудили библиотеке Маркеса, которая находится в Барселоне.

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Здесь невозможно не полюбить читать

Эта библиотека получила отличные оценки за архитектуру, взаимодействие с окружающей средой и местной культурой, комфортное пространство, стимулирование обучения, оцифровку и другие технические новации.

Само здание своим видом напоминает книгу, где листаются страницы. Архитектурный план придумали воплотить так, чтобы разделить пространство по предпочтениям и потребностям посетителей.

А еще здесь есть большой треугольный внутренний дворик, соединяющий главные помещения с лестницей. Это обеспечивает зданию приятное естественное освещение. Архитекторы позаботились о том, чтобы здание охлаждалось в жарком и влажном климате Барселоны.

Архитекторы продумали все до мелочей / Фото Jesús Granada

Здание открыли в 2022 году. Библиотека насчитывает 6 этажей и открытую деревянную конструкцию. Она имеет площадь около 4 000 квадратных метров. Помещение рассчитано на 800 посетителей, но в некоторые дни одновременно приходит до 1 300 человек.

Уникальная библиотека находится в районе Сан-Мартин. В основном, она специализируется на латиноамериканской литературе. Именно поэтому библиотека и получила свое название в честь лауреата Нобелевской премии по литературе. Ведь сам Габриэль Гарсиа Маркес больше 7 лет жил в Барселоне.

Природное освещение придает особую атмосферу / Фото Jesús Granada

Главными конкурентами барселонской библиотеки были Восточная библиотека Шанхая (Китай), библиотека им. Янеза Вайкарда Вальвасора Кршкова (Словения) и библиотека города Парраматта (Австралия).