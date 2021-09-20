Безработных антивакцинаторов в Австрии лишат финансовой помощи: детали инициативы

Еще летом руководство службы занятости (Arbeitsmarktservice) обратилось к министру труда Мартину Кохеру с письмом, в котором просило предоставить указания по ситуациям, когда безработный отказывается от предложения работы из-за того, что работодатель требует обязательной вакцинации персонала. Кохер ответил, что вакцинация не может быть уважительной причиной для отказа от трудоустройства.

В стране решили бороться с этой проблемой категоричными методами. Поэтому австрийский министр обязал AMS в подобных случаях лишать безработных принадлежащей им помощи на срок до шести недель.

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Какие преимущества имеют вакцинированные лица в Австрии

Следует отметить, что в Австрии все больше компаний настаивают на обязательности прививки против COVID-19 среди работников и кандидатов на открытые вакансии.

Так, с 1 сентября в Нижней Австрии начали требовать предоставления доказательств вакцинации для поступающих на любую должность в земельных органах государственного управления. Другие федеральные земли, в частности Вена и Штирия, требуют COVID-сертификаты для соискателей вакансий в области медицины и социальных служб. Кроме того, по словам консультантов службы занятости, требование о наличии COVID- сертификатов становится все более распространенным также в промышленности и торговле.

Преимущества в Австрии имеют не только вакцинированные наемные работники и кандидаты на должности, но и частные предприниматели. Известно, что не вакцинированные бизнесмены тратят больше на страховой полис, ведь вакцинация против коронавируса покрывает некоторые риски и влияет на коэффициент, по которому уменьшается плата за страховку.

Как безработных антивакцинаторов будут лишать помощи

AMS не будет спрашивать у зарегистрированных безработных информацию о наличии прививки. Лишение финансовой помощи возможно только в тех случаях, когда получатель помощи отклонит предложенное ему рабочее место из-за нежелания предъявить потенциальному работодателю COVID-сертификат.

Инициатива не будет применена к тем лицам, которые освобождены от необходимости делать прививки по медицинским показаниям.

Напомним, что в Австрии более 60% населения уже прошли полную вакцинацию. В стране было введено 10,7 миллиона доз вакцин.