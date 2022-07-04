Бесплатные наборы для новорожденных: что туда входит и как получить

Украинцы, недавно ставшие родителями, могут получить бесплатную помощь от благотворительного фонда Charity fund. BGV вместе с германскими партнерами собрали 10 000 специальных наборов.

10 000 бесплатных наборов для новорожденных и их мам

Набор могут получить те семьи, малышам которых еще не исполнилось 2 месяца. Такую инициативу решили устроить на фоне роста цен на детские товары.

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Как получить набор

Чтобы получить бесплатную помощь, необходимо оставить заявку на сайте благотворительного фонда.

В заявке укажите ваш ФИО и ФИО ребенка, номер телефона, дату рождения ребенка и номер его свидетельства о рождении. Также нужно скачать фото паспорта матери и свидетельства о рождении малыша. Если в семье несколько детей, например двойня, то на каждого нужно оформлять отдельную заявку.

Далее необходимо заполнить поля с данными человека, который получит посылку на "Новой почте". Заявку проработают в течение недели и отправят набор на указанное отделение в любой регион Украины.

Что входит в набор

Подгузники и средства гигиены;

Детское питание;

"Конверты" для новорожденных;

Одежда (носки, боди, шапочки);

Бутылочки и соски;

Пеленки и коврики для ребенка;

Средства гигиены для мамы.

Отмечается, что товары рассчитаны на ребенка в возрасте до двух месяцев. Именно поэтому важно, чтобы малыш был не старше этого возраста.