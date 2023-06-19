Почему мало украинских беженцев за границей нашли работу

Какие трудности наталкивают украинцы при поиске работы за границей – узнайте дальше!

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Почему мало беженцев нашли работу

Языковой барьер, нерегулярные предложения и обязанности по уходу за детьми – основные препятствия в поиске работы беглецами от войны, говорится в отчете Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) и Eurofound. Сейчас более 5,14 млн украинцев имеют временную защиту в Европе. Это дает им доступ к жилью, медицинской и социальной помощи, образованию, рынку труда.

Однако ситуации с поиском работы в разных странах разнятся. В Эстонии, например, четверо из 10 респондентов имели оплачиваемую работу, а в Германии этот показатель составил всего около 14%.

Это во многом связано с языком. В опросе FRA 86% респондентов сказали, что они мало или вообще не разговаривают на немецком,

– отмечают в публикации.

Это также связано с большим количеством нерегулярных, временных и нестабильных рабочих мест, предлагаемых им. Или с отсутствием услуг по уходу, которые позволили бы большему количеству людей работать и пройти обучение.

Согласно исследованию Комиссии ЕС, беженцы, как правило, работают в отраслях, где часто предлагают нерегулярные заработки. Например, в строительстве, туризме или гостиничном бизнесе – там, где сейчас больше не хватает работников. Дело не только в том, чтобы эти люди имели доступ к работе, но и в том, чтобы она была качественной и предложила достойные условия труда. А для троих из 10 работающих по найму украинцев ситуация иная.

"Большинство – высокообразованные специалисты"

Согласно отчету FRA часто украинцы работают много часов, нередко им недоплачивают или не платят вообще. Также они часто работают без контракта, или контракт охватывает не все рабочие часы.

А ведь большинство беженцев – преимущественно женщины, которые являются высокообразованными специалистами. Украинцы столкнулись с проблемой чрезмерной квалификации, то есть они часто обладают большей квалификацией, чем требуется для их работы, говорят в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Eurofound и FRA советуют ускорить процесс признания квалификаций украинцев, особенно для молодых людей.