В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев: названы сроки

С началом полномасштабного вторжения в Украину миллионы украинцев искали убежища в зарубежных странах, в том числе и в Венгрии. В государстве предложили беженцам немало разных услуг, таких как бесплатный проезд.

Бесплатный проезд в Будапеште продлен до марта 2023 года.

Так, Будапештский транспортный центр (БТЦ) решил продлить бесплатный проезд на своем общественном транспорте для беженцев из Украины. Бесплатная услуга, введенная 4 марта 2022 года, продлена до 31 марта 2023 года .

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Услуга доступна беженцам при наличии официального украинского проездного документа (паспорта, удостоверения личности, вида на жительство, студенческого билета для других иностранных студентов, обучающихся в Украине, или другого документа, в котором указан украинский адрес, для других иностранных граждан).

Документы, дающие право на бесплатный проезд будут по-прежнему приниматься на рейсах БТЦ, за исключением:

аэропортового экспресса 100E;

фуникулера;

ностальгических рейсов;

катеров;

HÉV за пределы Будапешта;

"синих" автобусов за пределы Будапешта.

Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины. Компания также просит своих клиентов оказывать помощь беженцам, пользующимся услугами БТЦ.