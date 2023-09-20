В Польше могут отменить выплаты украинским беженцам: что случилось

Украинским беженцам в Польше грозит прекращение льгот. Срок действия соответствующих положений истекает в начале следующего года, а решение об их возможном продлении еще не принято.

В Польше могут свернуть выплаты украинцам

Представителя польского правительства Петра Мюллера спросили о социальных выплатах гражданам Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Он заявил, что в настоящее время решение о продлении не принято.

Читайте также Ирландия хочет ввести плату за жилье для украинских беженцев: с чем это связано Регламент временный и теряет силу в начале следующего года. Ничто не постоянно, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. Сейчас нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе,

– сказал спикер.

Эксперты предположили, что существенного расширения этих положений не будет. Акцент был смещен в сторону побуждения к большему участию мирового сообщества в помощи гражданам Украины, проживающим за границей.

Как Польша помогает украинцам?

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Польша ввела широкую программу поддержки беженцев из Украины:

единовременные выплаты новоприбывшим 300 злотых (2 550 гривен),

бесплатное жилье и питание в течение 120 дней,

бесплатная медицина и образование для детей,

доступ к рынку труда,

ежемесячные выплаты для детей до 18 лет в 500 злотых (4250 гривен) и другие виды "детской" помощи.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев

Европейский союз планирует продолжить действие временной защиты для украинцев до марта 2025г. Соответствующее предложение появилось на официальном сайте Еврокомиссии. Еврокомиссия предлагает продлить срок временной защиты для украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Далее это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.