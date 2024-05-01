В Польше одобрили изменения в помощи украинским беженцам: что изменится

30 апреля польское правительство официально одобрило изменения в закон о помощи гражданам Украины. Они направлены на повышение прозрачности в распределении финансовой помощи и изменение условий проживания украинских беженцев.

Так, законопроект предусматривает, что пребывание граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR, будет законным до 30 сентября 2025 года. Новый закон вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, особенно в сфере образования.

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В Польше изменили условия помощи украинским беженцам

Среди важнейших изменений, которые предусмотрены законопроектом, являются привязка выплат по программам "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) и "Добрый старт" (300 злотых один раз – для детей, идущих в школу) к обязательному школьному образованию.

То есть выплаты будут получать те, кто живет в Польше с ребенком, который учится в учреждениях дошкольного образования или в школе.

Мы меняем систему и делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать украинцев, которые должны были бежать от войны в Польшу, но ожидаем четких и понятных правил, что есть в новом законе,

– говорит вице-премьер и министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Законопроект устанавливает максимальный 36-месячный период для украинских школьников для посещения дополнительных бесплатных занятий по польскому языку. Также украинские ученики освобождаются от сдачи обязательного экзамена по польскому языку за 8 класс в следующем 2024/2025 учебном году.

Нововведения законопроекта вступят в силу 1 июля 2024 года, за исключением некоторых положений.

Также польское правительство объявило о своих планах ввести новый статус пребывания для украинцев до 2025 года. Он будет предусматривать трехлетний вид на жительство, который заменит нынешнюю временную защиту. Чтобы получить этот новый статус, граждане Украины должны будут обновить свою информацию в польских базах данных и подать электронное заявление к воеводе воеводства, где они проживают.