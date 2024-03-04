В Ирландии строят новый центр для размещения украинцев: что известно
Источник:kildarenow.com
Недавним событием стало строительство нового центра для украинских беженцев в Ирландии. Локация на 985 мест будет расположена в Ньюхолле в графстве Килдер.
Объект готов на 90% и должен быть сдан в эксплуатацию в марте. Какие условия готовят для новоприбывших – читайте ниже в материале!
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В Ирландии строят новый центр для украинцев
В Ирландии открывается новый центр временного размещения для украинских беженцев. Расположенный в сельской местности графства Килдер, между городами Нэш и Ньюбридж, объект приближается к завершению, 90% строительства уже готово. Официальное открытие центра запланировано на март.
По данным Департамента по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, интеграционный центр Newhall будет предоставлять размещение максимум 985 людям. Договор на центр действует 1 год.
Жители будут оставаться там лишь несколько недель, пока привыкнут к жизни в Ирландии и подготовятся к переходу в собственное независимое жилье,
– говорит правительство.
В новом заведении будет предложено 387 спальных кают, оборудованных отдельными ванными комнатами, для семей из 2 – 6 человек. Там будет столовая с подогревом и распределенными приемами пищи. Объект спроектирован таким образом, чтобы обеспечить питание и все удобства, необходимые для приготовления чая и кофе, а также учитывать культурные и религиозные предпочтения. Также будет учтен график обедов для студентов и работников.
Кроме того, в центре будут отдельные зоны отдыха для взрослых и детей. На улице установят столики и обустроят игровые зоны для детей. В центре разместят общую прачечную.
За работой заведения будет следить команда менеджеров, персонал службы питания и уборщиков. Также сотрудники службы безопасности будут на месте круглосуточно.
На днях несколько десятков протестующих перекрывали технике въезд на строительную площадку. Но 29 февраля суд запретил препятствовать работе локации.
В Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев
Ирландия планирует выделить на размещение украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости. Таким образом правительство надеется преодолеть кризис с жильем в связи с большим количеством беженцев.
Жилье людям с временной защитой должны предоставить местные власти. Детали о новом заявлении властей Ирландии – далее в материале!