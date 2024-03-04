В Ирландии строят новый центр для размещения украинцев: что известно

Недавним событием стало строительство нового центра для украинских беженцев в Ирландии. Локация на 985 мест будет расположена в Ньюхолле в графстве Килдер.

Объект готов на 90% и должен быть сдан в эксплуатацию в марте. Какие условия готовят для новоприбывших – читайте ниже в материале!

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В Ирландии строят новый центр для украинцев

В Ирландии открывается новый центр временного размещения для украинских беженцев. Расположенный в сельской местности графства Килдер, между городами Нэш и Ньюбридж, объект приближается к завершению, 90% строительства уже готово. Официальное открытие центра запланировано на март.

По данным Департамента по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, интеграционный центр Newhall будет предоставлять размещение максимум 985 людям. Договор на центр действует 1 год.

Жители будут оставаться там лишь несколько недель, пока привыкнут к жизни в Ирландии и подготовятся к переходу в собственное независимое жилье,

– говорит правительство.

В новом заведении будет предложено 387 спальных кают, оборудованных отдельными ванными комнатами, для семей из 2 – 6 человек. Там будет столовая с подогревом и распределенными приемами пищи. Объект спроектирован таким образом, чтобы обеспечить питание и все удобства, необходимые для приготовления чая и кофе, а также учитывать культурные и религиозные предпочтения. Также будет учтен график обедов для студентов и работников.

Кроме того, в центре будут отдельные зоны отдыха для взрослых и детей. На улице установят столики и обустроят игровые зоны для детей. В центре разместят общую прачечную.

За работой заведения будет следить команда менеджеров, персонал службы питания и уборщиков. Также сотрудники службы безопасности будут на месте круглосуточно.

На днях несколько десятков протестующих перекрывали технике въезд на строительную площадку. Но 29 февраля суд запретил препятствовать работе локации.

В Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев

Ирландия планирует выделить на размещение украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости. Таким образом правительство надеется преодолеть кризис с жильем в связи с большим количеством беженцев.

Жилье людям с временной защитой должны предоставить местные власти. Детали о новом заявлении властей Ирландии – далее в материале!