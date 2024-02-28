В Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев

Ирландия планирует выделить на размещение украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости. Таким образом правительство надеется преодолеть кризис с жильем в связи с большим количеством беженцев.

Жилье людям с временной защитой должны предоставить местные власти. Детали о новом заявлении властей Ирландии – далее в материале!

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Ирландии выделит дополнительные 150 объектов недвижимости

В Ирландии временной защитой пользуются более 100 000 украинцев. Власти предполагают, что поток беженцев будет оставаться высоким. В связи с этим планируется выделить для размещения украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости, в том числе бывший монастырь в Банагери в графстве Оффали.

Инициатива, изложена в документе, направленном в совет графства Оффали, объясняет планы местного правительства Ирландии снизить ограничения в обеспечении жилья для украинских беженцев.

Речь идет о создании новой программы реконструкции, которая поддерживается изменениями в правилах планирования и застройки. Реализация программы предусматривает координацию между Департаментом по делам интеграции, местными органами власти и национальными координационными органами.

В национальном масштабе эта программа предусматривает предоставление жилья в 53 объектах в 2023 году, а более 150 дополнительных объектов уже планируется сдать в 2024 году,

– говорится в документе.

В информационной записке сказано, что помещения будут предназначены для семей, пожилых людей и одиноких людей из Украины. Эти площади будут иметь форму отдельного жилья с собственными дверями и с общими зонами отдыха и санузлами.

Ирландия изменила правила пребывания украинцев с 1 февраля

Государство всячески поддерживает украинцев и помогает с интеграцией, в частности предоставляет бесплатное жилье и финансовые выплаты. Однако, с 1 февраля условия проживания в Ирландии будут несколько изменены.

Новые правила будут касаться условий проживания и сокращения выплат. Кого именно коснутся ограничения – рассказываем по ссылке!