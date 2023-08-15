Только пять регионов: в каких землях Германии до сих пор принимают украинцев

Из-за большого потока людей в большинстве регионов не осталось свободного социального жилья, поэтому некоторые земли отказывают украинцам в размещении. Какие земли Германии продолжают принимать украинцев – дальше в материале!

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Каждая земля устанавливает свои правила распределения беженцев по городам и регионам внутри земли. Большие города давно переполнены и "не принимают". Вас могут оставить в "непринимающей" земле, если вы приехали туда, не имея распределения в другую землю и при этом, если на днях оттуда выехало много украинцев и освободились места – этот момент предугадать невозможно, сегодня есть, завтра нет. При этом Вы можете получить распределение в "непринимающую" при условии, если там есть рабочий контракт, обучение или близкие родственники по первой линии (супруги, несовершеннолетние дети).

По последним данным, украинцы могут ехать в такие земли:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg); Гессен (Hessen); Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz); Саксония (Sachsen); Тюрингия (Thüringen).

Список земель, которые принимают украинских беженцев, может меняться каждый день. Между федеральными землями существует соглашение о квотах приема беженцев. Земли, перевыполняющие свою квоту, могут временно "закрываться". Людей, прибывающих в лагеря в не принимающих землях, перенаправляют в принимающие земли.

Сейчас все квоты на границе, поэтому статус "земля принимает/не принимает" может меняться несколько раз в течение дня, ни на что нельзя рассчитывать. Вам следует ехать в лагерь, где вас накормят, обогреют, дадут отдохнуть или переночевать и направят туда, где в этот момент готовы вас принять,

– обращают внимание на странице проекта.

Отмечается, что наибольшие пункты первоначального приема – в Ганновере Messhalle или в Берлине Tegel. Там среди прочего выдают бесплатный билет на поезд в следующий пункт назначения.