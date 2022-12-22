В Словакии отменят бесплатный проезд для украинцев: новые условия

В столице Словакии Братиславе будет отменен бесплатный проезд для переселенцев из Украины. Платить придется уже с 1 января 2023 года.

В то же время можно будет бесплатно доехать до нужного места в день получения документов временной защиты и в течение четырех дней железнодорожным или пригородным транспортом. Так, право на бесплатный проезд в Братиславе будет действовать всего 5 дней.

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С нового года украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах в Братиславе.

Остается действующей возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих 4 дней, которые являются стандартными по всей Словакии для железнодорожного и пригородного транспорта,

– отмечают в компании.

Чтобы получить право бесплатного проезда, нужно:

показать украинский или загранпаспорт;

специальный документ SLOVAK HELP с красным штампом (приложение 1) с текстом на украинском языке, который выдается при пересечении государственной границы;

или документ о предоставлении временной защиты.

Впрочем, бесплатно пользоваться общественным транспортом в дальнейшем смогут ученики до 18 лет. Для этого необходимо иметь подтверждение о приюте и документ о посещении школы.

Также право не платить за проезд сохраняется за украинцами на 60 дней с момента получения статуса временной защиты, если им нужно будет ездить на работу. Для этого нужно предъявить еще доказательство от работодателя о трудовом контракте.

, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Словакии получили убежище более 100 тысяч украинских беженцев.