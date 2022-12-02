"Новая почта" открыла очередные два отделения в Польше
Источник:НП
В соседней Польше находится самое большое количество украинцев. Очевидно, что они нуждаются в помощи из Украины и наоборот. В частности, можно получить из дома посылки с необходимыми вещами, так же можно отправить что-нибудь домой.
"Новая почта" открыла отделение в Гданьске и Вроцлаве
Так, почтовый оператор "Новая почта" с начала полномасштабного вторжения России в Украину обеспечивает такую возможность нашим гражданам за рубежом. НП открыла еще два отделения в Польше – в Гданьске и Вроцлаве.
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В заграничных отделениях "Новой почты" работают украинцы, которые могут обслуживать как на украинском, так и на польском языке.
Новые отделения работают по адресам:
- Вроцлав – улица Тшебницкая, 50/1А, 50-231, цифровой адрес 1/50;
- Гданьск – улица Ракочего, 30, 80-171, цифровой адрес 1/80.
В отделениях Nova Post можно сделать упаковку, отправить в Украину и получить посылки из Украины до 30 килограмм.
Срок доставки посылок – от 5 дней. Оплатить услуги можно как наличными, так и картой или через ApplePay, или GooglePay.
В пресс-службе компании отметили, что до конца года планируют открыть еще 7 отделений.
Всего Новая Почта в Польше открыла уже 10 отделений:
- в Варшаве;
- Кракове;
- Жешуве;
- Познани;
- Гданьске;
- Вроцлаве.