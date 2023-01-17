Пункты помощи в Польше: куда украинцам обращаться за поддержкой

Польша продемонстрировала самую масштабную поддержку украинцам в эти сложные времена во многих сферах. Она приняла более 1,5 миллионов беженцев. В стране развернули более 300 пунктов помощи для наших граждан.

В специализированных пунктах украинские беженцы могут пользоваться определенными услугами. Узнайте подробнее о контактах учреждений и какую помощь предлагают.

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Какую помощь можно получить в Пунктах помощи

В каждом из трехсот пунктов помощи украинские беженцы могут рассчитывать на медицинскую, юридическую и психологическую помощь. Также специализированные пункты оказывают украинцам и материальную поддержку.

Благодаря денежной помощи беженцы могут оплатить лечение, медицинские средства, реабилитацию, покупку необходимых вещей и средств личной гигиены. Материальной поддержкой предполагается и выдача талонов на питание.

Как найти пункты помощи украинцам в Польше

Для легкого поиска ближайшей точки помощи была создана интерактивная карта. Благодаря ей можно быстро узнать расположение ближайшего к вам пункта.