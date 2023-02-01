Норвегия продлила действие водительского удостоверения украинцев

Правительство Норвегии внесло некоторые изменения в правила выдачи водительских прав. Такие действия были предприняты для продления срока признания украинских водительских прав в Норвегии. Теперь документы водителей из Украины будут признавать еще 3 года.

Норвегия продлила действие водительских прав украинцев на 3 года

В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с 3 до 12 месяцев. С тех пор многие украинские беженцы устроились в Норвегии, значительная часть из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в стране.

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Так, начали заявлять, если правила не будут изменены, украинцы потеряют право на вождения. Поэтому было принято решение о продлении действия признания.

Также правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.

Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегии, пока действует коллективная защита. Кроме того, должны быть признаны все классы водительских прав, а не только для легковых автомобилей,

– сказал министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

Отмечается, что украинские беженцы, имеющие право на управление грузовиками и автобусами, могут быть полезны в норвежском обществе.

Требование действительных водительских прав остается в силе

В правительстве страны заявили, что требование иметь действительные физические водительские права из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.

Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, в частности, возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.

В декабре 2022 года Норвежская администрация дорог общего пользования объявила, что намерена реализовать предложенные изменения с 1 февраля этого года.