В Риге продолжили бесплатный проезд для украинских беженцев

Украинцы, спасающиеся от войны в Риге, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте города. Воспользоваться услугой можно будет до 30 июня.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев в Риге

Получить электронный билет и 100%-ную скидку на проезд в транспорте можно в Рижском центре поддержки украинцев. Льготы предоставляются при наличии документов и печати с персональным кодом, который присваивают в Латвии.

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Чтобы получить 100% скидку на электронный билет, нужно подойти к автоматам продажи билетов и указать, что вы переселенец. Для этого не нужно создавать новый электронный билет, если человек купил его раньше.

Оформить скидку можно также в Рижском центре поддержки украинцев на улице Амата, 4. С просьбой обратиться в комнату 419. Следует иметь с собой:

удостоверение личности;

документ, подтверждающий ваш идентификационный номер;

персональный электронный билет или карту жителя Риги, если вам ее уже выдавали.

Если у человека нет электронного билета, то его выдадут во время визита.

При этом оформлять скидку для детей с Украины не нужно, достаточно иметь украинское свидетельство о рождении.

Кроме того, Комитет по дорожному движению и транспорту напомнил, что контролеры в общественном транспорте могут проверять проездные документы как у граждан Риги, так и у переселенцев. Поэтому следует быть всегда готовым к проверке, чтобы не получить штраф.

, с начала российского полномасштабного вторжения в Украину в Латвию прибыло более 35 000 украинцев.