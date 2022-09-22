Сколько мужчин призывного возраста получили статус временной защиты в Эстонии

За более чем 7 месяцев полномасштабной войны в Украине Эстония приняла десятки тысяч украинцев, приехавших в страну в поисках убежища. Какая часть беженцев приходится на мужчин призывного возраста, читайте дальше в нашем материале.

Так, с 24 февраля границу Эстонии пересекли 100 082 беженца из Украины. Из них 56 566 остались на территории страны, а еще 43 516 украинцев уехали в другие европейские государства.

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Скольким украинским мужчинам боеспособного возраста Эстония предоставила убежище

Учитывая, что не всем боеспособным мужчинам запрещено покидать Украину во время военного положения, в страны Европы продолжают прибывать украинцы в возрасте 18 – 60 лет. Следовательно, с 24 февраля в Эстонии получили убежище почти 5 тысяч молодых мужчин из Украины. Если быть точным, то 4898 украинцам призывного возраста предоставили статус временной защиты. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Это число составляет 14% всех лиц, получивших временную защиту в Эстонии. Если брать последний месяц, доля детей составляет 28% от общего количества заявлений, доля женщин – 41%, а доля мужчин – 31%. И это все мужчины вместе взятые,

– добавила Каллас.

На каких мужчин не распространяется запрет на выезд из Украины