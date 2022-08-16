Как беженцам не потерять социальные выплаты во Франции: изменения в правилах для украинцев

Украинские беженцы во Франции, имеющие активный статус временной защиты, должны позаботиться о том, чтобы не остаться без социальной помощи в стране. Рассказываем, что для этого нужно сделать.

Так, зарегистрированным беженцам из Украины, получившим вид на жительство во Франции с отметкой "бенефициар временной защиты", нужно восстановить свой статус. Для этого следует обратиться в органы местной власти после прошедшего полугода с начала пребывания на территории страны.

И еще Какая ситуация на рынке сезонной работы в Польше: обзор от агентства по трудоустройству

Как украинцам восстановить временный вид на жительство во Франции

Обратитесь в любую префектуру департамента по месту жительства. С собой нужно иметь следующие документы:

документы, подтверждающие ваш гражданский статус и гражданство, а также старую версию документа о временной защите;

подтверждение адреса проживания, выданное не позже, чем за 3 месяца. Если вы арендуете жилье не сами, вам понадобится Attestation d'Hébergement;

документ, подтверждающий изменение вашей социальной ситуации (например, трудовой договор);

документы на ваших детей (если есть).

на продление статуса временной защиты во Францииего действия.

Вместе с восстановлением вида на жительство префектура предоставит вам форму, которую вы должны отправить по электронной почте или почтовым письмом в территориальную дирекцию Французского Управления Иммиграции и Интеграции (OFII). Если вы отправляете документы по обычной почте, укажите на конверте "Renouvellement ADA Ukraine".

К заполненной форме с датой и подписью следует добавить копии новых свидетельств на временное проживание всех совершеннолетних членов семьи и копии подтверждающих документов для всех ресурсов/средств, полученных по прибытии во Францию ​​(если таковые были). Неполные досье обработаны не будут. Если вы не отправите указанную форму с подтверждающими документами в OFII, ваши выплаты будут прерваны,

– говорится в сообщении.

Вам может быть интересно – Все больше стран отправляют россиян по направлению корабля: смотрите видео

Только после процедуры восстановления статуса временной защиты украинские беженцы смогут и дальше получать все причитающиеся им выплаты и пользоваться льготами.