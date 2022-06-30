Сколько украинских беженцев сейчас проживает в чешских семьях
Источник:Novinky
Украинский люд поддерживают по всей Европе. И жители Чехии не остаются в стороне и принимают у себя дома беженцев. Читайте дальше, сколько наших граждан уже приютили чешские семьи.
В странах Европы ширится хорошая инициатива, в рамках которой небезразличные граждане выделяют свое жилье на нужды спасающих от войны украинцев. В большинстве случаев государства выплачивают компенсации владельцам жилья.
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Сколько украинцев приютили чехи и какая компенсация предусмотрена
По данным Министерства труда, 45 тысяч беженцев сегодня проживают в чешских семьях.
Тем временем чехам, бесплатно предоставляющим свое жилье гражданам Украины, выплачивают финансовую помощь. С 1 июля сумма компенсации возрастет, а будет зависеть она от того, какой именно тип жилья выделили для беженцев (отдельную комнату или целую квартиру/дом):
- за проживание в комнате государство будет выделять 3 тысячи крон на человека в месяц;
- если украинцы заняли целую квартиру, то денежная помощь может варьироваться от 5 000 до 15 000 крон в месяц (в зависимости от количества проживающих в доме беженцев).
Каким условиям должно соответствовать предоставленное жилье
- наличие места для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены
- доступ к питьевой воде
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