Финансовая помощь для украинцев в Австрии: как получить Familienbeihilfe

Австрия помогает беженцам из Украины разными способами. В частности, предоставляет выплаты семьям и молодежи Familienbeihilfe.

На такую выплату могут рассчитывать семьи с детьми, которые вынужденно остались в Австрии. Узнайте больше о том, кто может получить выплаты и какие документы для этого нужны.

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Как получить Familienbeihilfe

Финансовой поддержкой Familienbeihilfe для детей могут воспользоваться украинцы, нашедшие в Австрии убежище от войны. Право на получение выплат истекает вместе с правом на временное проживание в стране, но не позже марта 2024 года.

Украинцы должны оформить помощь, как и другие граждане Австрии. Однако в анкете следует отметить статус перемещенного лица, выбрав категорию "действительный вид на жительство".

Чтобы получить пособие на детей, родители должны заполнить форму Beih100 или зарегистрироваться на сайте FinanzOnline. Пример – заявления смотрите по ссылке.

Для заявления необходимы: свидетельство о рождении ребенка, а также табель, аттестат или другой документ для подтверждения образования ребенка.

Далее следует послать это заявление по адресу налоговой службы Австрии — PO Box 260, 1000 Vienna. Онлайн это сделать нельзя. После обработки заявки вы получите уведомление о решении о предоставлении выплат. Если вам отказали, вы можете отправиться еще раз.

Какие выплаты предоставляются

Размер денежной помощи зависит от возраста вашего ребенка. В 2023 году ежемесячная сумма составляет:

с рождения – 120,60 евро;

от 3 лет – 129 евро;

от 10 лет – 149,70 евро;

от 19 лет – 174,70 евро;

Если в семье больше одного ребенка, то выплаты будут следующие: