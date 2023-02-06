Финансовая помощь для украинцев в Австрии: как получить Familienbeihilfe
Источник:Visit Ukraine
Австрия помогает беженцам из Украины разными способами. В частности, предоставляет выплаты семьям и молодежи Familienbeihilfe.
На такую выплату могут рассчитывать семьи с детьми, которые вынужденно остались в Австрии. Узнайте больше о том, кто может получить выплаты и какие документы для этого нужны.
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Как получить Familienbeihilfe
Финансовой поддержкой Familienbeihilfe для детей могут воспользоваться украинцы, нашедшие в Австрии убежище от войны. Право на получение выплат истекает вместе с правом на временное проживание в стране, но не позже марта 2024 года.
Украинцы должны оформить помощь, как и другие граждане Австрии. Однако в анкете следует отметить статус перемещенного лица, выбрав категорию "действительный вид на жительство".
Чтобы получить пособие на детей, родители должны заполнить форму Beih100 или зарегистрироваться на сайте FinanzOnline. Пример – заявления смотрите по ссылке.
Для заявления необходимы: свидетельство о рождении ребенка, а также табель, аттестат или другой документ для подтверждения образования ребенка.
Далее следует послать это заявление по адресу налоговой службы Австрии — PO Box 260, 1000 Vienna. Онлайн это сделать нельзя. После обработки заявки вы получите уведомление о решении о предоставлении выплат. Если вам отказали, вы можете отправиться еще раз.
Какие выплаты предоставляются
Размер денежной помощи зависит от возраста вашего ребенка. В 2023 году ежемесячная сумма составляет:
- с рождения – 120,60 евро;
- от 3 лет – 129 евро;
- от 10 лет – 149,70 евро;
- от 19 лет – 174,70 евро;
Если в семье больше одного ребенка, то выплаты будут следующие:
- для 2 детей прибавляется примерно 7,50 евро за каждого ребенка;
- для 3 детей – 18,40 евро на каждого ребенка;
- для 4 детей – 28 евро;
- для 5 детей – 33,90 евро;
- для 6 детей – 37,80 евро;
- для 7 и более детей – по 55 евро;
- доплата за ребенка с недостатками здоровья составляет 164,90 евро ежемесячно.