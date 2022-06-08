Как беженцам из Украины легализоваться в Испании: краткая пошаговая инструкция

Европа открыла свои границы для украинцев с начала полномасштабного вторжения русских войск в Украину. И Испания – одна из тех стран, которая принимает наших беженцев.

Испанское правительство дало возможность украинцам находиться в стране и получить временную защиту. Там рассматривают заявления перемещенных людей из Украины по упрощенной процедуре. Сегодня кратко опишем все шаги по легализации в Испании.

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Как украинцам легализоваться в Испании: пошаговая инструкция

В первую очередь нужно записаться по телефону на получение листа о временной защите. Контакты разные в зависимости от региона. Все номера телефонов доступны по ссылке.

По этой записи следует пойти и получить лист с номером иностранца NIE, указанный на этом документе. Прихватите с собой украинский паспорт.

Кроме того, сразу или позже вам нужно будет получить номер SS (он требуется, чтобы, например, получать зарплату, когда найдете работу) и карту медицинского страхования SIP (она нужна, чтобы получать бесплатную медицинскую помощь и скидки на лекарства).

Далее необходимо записаться на прием в местную полицию, чтобы подать документы на карту резидента TIE (она пластиковая и действительна 2 года).

За записью в полиции важно прийти вовремя, одна запись – один человек. При себе нужно иметь лист временной защиты, фото и подтверждение уплаченной пошлины 790012. Тогда правоохранители выдадут вам новое письмо – resguardó.

С новым документом и паспортом через 30 – 60 дней следует забрать готовую карту резидента по адресу, указанному на документе "resguardo" или там, где подавались на карту.

Что полезно знать, находясь в Испании

Оптимальные мобильные операторы: Vodafone, Digi, Lebara.

Vodafone, Digi, Lebara. Лояльные банки: Santander и BBVA.

Santander и BBVA. Благотворительные организации, помогающие украинским беженцам: ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR.

ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR. Бесплатно учить испанский язык можно на курсах: UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI.

UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI. Популярные сервисы по поиску жилья: idealista, fotocasa, habitaclia.

idealista, fotocasa, habitaclia. Где искать работу: jooble, infojobs, milanuncios.

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Первую запись на регистрацию в Испании, если вы находитесь в Барселоне, Мадриде, Малаге или Аликанте, можно осуществить по этому номеру +34 910 474 444.