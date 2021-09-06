Бежал на угнанном фургоне: в Польше арестовали украинца

На скоростной автостраде S-8 на территории Серадзкого уезда полицейские задержали гражданина Украины на угнанном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Он пытался сбежать от правосудия, но ему это не удалось.

О ситуации сообщила местная полиция. Мужчину посадили под стражу.

Интересно О бизнесе, недвижимости в Польше и истинных ценностях: история украинской семьи из Варшавы

Что известно о погоне за украинцем в Польше

Неделю назад польским полицейским поступило сообщение об угоне в Германии микроавтобуса Mercedes Sprinter. Украденное транспортное средство двигалось в направлении города Лодзь. Правоохранители немедленно отправили патрульные машины.

Когда похититель авто увидел, что за ним едет патруль, то делал опасные маневры, пытаясь убежать. Полицейским даже пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.

Беглеца все же удалось задержать. Им оказался 40-летний украинец. Задержанному предъявлено обвинение в краже авто, стоимостью 60 тысяч злотых (около 420 тысяч гривен) и в невыполнении приказа остановиться на дороге. Мужчину взяли под временный арест сроком на 3 месяца. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Польше задержали украинца / Фото Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

В Польше задержали украинца / Фото Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

В Польше задержали украинца / Фото Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli