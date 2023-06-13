В Нидерландах устанавливают дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом

В общественных местах Нидерландов стали появляться специальные дозаторы: но не с привычным антисептиком, а с солнцезащитным кремом. Так страна проводит профилактику рака кожи.

В нескольких городах установили сотни таких точек. Воспользоваться кремом от солнца может любой желающий. Это совершенно бесплатно.

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Популяризация солнцезащиты

Дозаторы с кремом устанавливают в людных местах: в парках, на локациях проведения фестивалей, в школах и спортивных клубах, чтобы каждый мог обезопасить себя от вредного воздействия солнца. Уже на прошлых выходных такие точки были очень популярны на фестивале в Бексе-Бергене и курортном городе Бреда.

Также местная больница в сотрудничестве со страховой компанией и муниципалитетами устанавливает дозаторы с кремом в 120 школах. Сама идея такой профилактики рака кожи возникла в прошлом году.

Наша дерматолог Карен ван Поппелен придумала превратить оставшиеся от коронавирусного периода дезинфицирующие дозаторы в дозаторы для солнцезащитного крема,

– рассказала медик Лизет Спреувенберг.

С установкой дозаторов помогает компания, занимающаяся солнечными батареями в Нидерландах. Дело в том, что отец ее основателя боролся с раком кожи, поэтому для него эта идея очень важна.

Пляж в Нидерландах / Фото Koen van Weel (EPA)

Местные власти в курортных городах говорят, что установка таких точек с кремом стоит несколько тысяч евро, но здоровье жителей и туристов гораздо важнее денег.

Последние 20 лет по всей Европе растет уровень заболеваемости раком кожи. Доказано, что именно использование солнцезащитного крема является лучшей профилактикой болезни. В Нидерландах стремятся, чтобы дети с детства учились его применять.