Общественный транспорт в Будапеште будет бесплатным для украинцев еще до 30 июня

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для беженцев из Украины. Украинцы могут свободно пользоваться местным транспортом до конца июня.

Для беженцев из Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной российско-украинской войны, Будапештский транспортный центр продолжил бесплатный проезд в общественному транспорту до 30 июня 2023 года.

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Инициатива муниципалитета Будапешта предусматривает безбилетный проезд при предъявлении украинского проездного документа. Этот документ может служить также и для идентификации личности.

Какой украинский документ может быть как проездной в Будапеште

Украинский загран или внутренний паспорт;

Разрешение на проживание в Украине:

Украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;

Любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.

При этом в некоторых видах транспорта гражданам Украины придется платить за проезд. В частности, речь идет о:

аэропортовый экспресс 100E

фуникулер

катера

HÉV за пределы Будапешта

"синие" автобусы вне Будапешта.

Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.