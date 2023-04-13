Бесплатный проезд в Любляне продлили для украинцев еще почти на год
Словения продолжает демонстрировать свою солидарность и готовность помогать украинцам, прибывающим в страну в поисках убежища. В знак поддержки беженцев из Украины власти словенской столицы продлили бесплатный проезд в общественном транспорте.
Так, граждане Украины могут бесплатно пользоваться городским транспортом Любляны до 4 марта 2024 года. Эта инициатива является важным шагом в поддержке и помощи украинцам, уже находящимся в Словении, а также тем, кто намерен прибыть.
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Как украинцам пользоваться бесплатным проездом в Любляне
В столице Словении оплата проезда в общественном транспорте осуществляется с помощью электронной карты Urbana. Такую же карту нужно иметь и для бесплатного пользования транспортом в Любляне. На пригородные сообщения льготы не действуют.
Следовательно, граждане Украины должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформления именной годовой карты Urbana. Это позволит еще практически год пользоваться безбилетным проездом в столичном транспорте.
Для этого при себе нужно иметь один из трех документов:
- карточку временной защиты ("исказница");
- решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;
- решение о статусе беженца и документ, удостоверяющий личность.