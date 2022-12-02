В течение декабря из Перемышля в Германию будет курсировать бесплатный поезд для украинцев
Беженцы из Украины могут бесплатно добраться с украинско-польской границы в Германию. Как получить билет, читайте дальше.
Так, говорится о поезде Перемышль (Польша) – Ганновер Messe/Laatzen (Германия). Он будет курсировать в течение всего декабря. Рейсы запланированы на каждое нечетное число на последний месяц 2022 года.
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Детали рейса Перемышль – Ганновер
Поезд будет отправляться из городка возле украинской границы по нечетным дням декабря в 22:30. В Ганновер (Messe) поезд обычно прибывает между 14:30 и 16:00 на следующий день. Но из-за ремонтных работ на путях до 16 декабря прибытие может затянуться до 18:00 – 19:00.
На пригородном вокзале в Германии украинцев встречают волонтеры и рабочие Ганноверского лагеря. Если вы планируете ехать по стране дальше, то в Ганновере можно получить еще один бесплатный билет helpukraine. Он дает право бесплатно ездить на поездах немецкой железной дороги Deutsche Bahn.
Как получить билеты из Перемышля в Ганновер
Проезд гражданам Украины разрешен на безбилетной основе, предварительно регистрироваться на рейс также не нужно. Все, что нужно, это ожидать поезд на перроне или обратиться за более подробной информацией и специальными браслетами к работникам Красного креста или волонтеров.
Посадка в вагоны происходит в соответствии с приоритетом – сначала люди с браслетами от Польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.
Иногда может случиться, что мест для всех не хватит. Тогда людей должны поселить в гуманитарный центр в Перемышле и выдать браслет, гарантирующий место в следующем поезде.