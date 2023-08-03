Греция предлагает туристам отдохнуть бесплатно: компенсация за лесные пожары

Греция приглашает на бесплатный отдых туристов, которые прервали отпуск из-за лесных пожаров. Власти придумали для путешественников привлекательную компенсацию.

Правительство Греции готово бесплатно принять туристов на недельный отдых на Родосе. Так возместят отпуск тем путешественникам, которые не смогли полноценно насладиться островом из-за лесных пожаров в июле.

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Бесплатная неделя на Родосе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что сейчас ситуация "вернулась в нормальное состояние", то есть лесные пожары и аномальная жара уже не будут мешать качественному отдыху. Также власти страны понимают, что стихия "причинила определенные неудобства" для туристов. Поэтому они готовы пригласить их в Грецию еще раз и покрыть все расходы.

Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе следующей весной или следующей осенью,

– заявил греческий премьер.

Разрушительные пожары в Греции

Напомним, в июле популярную для туристов Грецию охватила экстремальная жара и мощные пожары. В этом году высокая температура в стране держалась очень долго, достигая 46°C. Только в течение суток 29 июля здесь одновременно тушили более 50 лесных пожаров.

На греческом острове Родос из-за пламени пришлось эвакуировать около 20 тысяч человек. Туристы вынуждены были идти пешком от отелей, к которым уже подбирался огонь. Отдыхающих временно разместили в местных спортзалах и школах. А после этого некоторые улетели домой эвакуационными рейсами.

Лесные пожары на Родосе / Фото AP Photo

Эксперты полагают, что летняя экстремальная жара в Европе в ближайшие годы станет типичным явлением. Потому уже сейчас путешественники начинают выбирать более прохладные страны и отказываться от отпуска летом. А некоторые страховые компании даже начали предлагатьна случай аномальной жары.