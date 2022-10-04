Так, варшавская компания Fonia Telecom Sp. z o.o. п редлагает пользователям безлимитные звонки, SMS, MMS и интернет 5G. Что для этого нужно сделать и какие условия выполнить? Читайте дальше.

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Самое главное, что стоит знать о бесплатном мобильном операторе в Польше

Пользователю необходимо зайти на сайт оператора – fonia.app и зарегистрироваться, заключив договор и загрузить приложение. Это одно из основных условий. В обмен на бесплатное пользование услугами вы должны согласиться на показ рекламы и скидочных купонов . Важно, что приложение всегда должно быть активным, а SIM-карта должна оставаться в телефоне.

Кроме того, приложение и SIM-карту можно использовать только через мобильный телефон. Запрещается переносить SIM-карту на другое устройство, например, модем, не предназначенный для привычных звонков и препятствующий показу рекламы.

Некоторые услуги платные:

единовременная плата за активацию в размере 49 злотых;

пользование голосовой почтой – 0,8 злотых в минуту;

дополнительная плата за 5G – 5 злотых в месяц;

взимается дополнительная плата за использование роуминга и международных звонков, которые сейчас недоступны.