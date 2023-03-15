Украинцы смогут бесплатно доехать из Варшавы в Великую Британию: как попасть на рейс

Украинцы, спасающиеся от войны за границей, могут получить места на бесплатный автобусный рейс в Великобританию из Варшавы.

Бесплатный рейс из Польши в Великобританию

Рейс организуют волонтеры Хелен Вилл и A&A Coach Hire. Рейс состоится 19 марта. Пассажиры будут перемещены на автобусе в Шотландию или Великобританию, включая питание в стоимости проезда. Однако обеспечение жильем не входит в список услуг.

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Воспользоваться рейсом смогут граждане Украины, имеющие британскую визу и спонсора в Великобритании. Пассажиры могут также взять с собой своих домашних животных, но они должны иметь все необходимые документы и прививки и находиться на территории ЕС не менее 90 дней. Животные не должны находиться под запретом Агентства здравоохранения животных и растений Великобритании.

Как попасть на бесплатный рейс

Для регистрации на трансфер необходимо отправить по электронному адресу helenduth40@hotmail.com следующие данные:

Фамилия и имя;

Дата рождения;

Номер телефона;

Номер и срок действия загранпаспорта;

номер визы;

Электронный адрес;

Данные вашего спонсора: имя, телефон, адрес и т.д.

Если возникнут какие-либо вопросы, можно связаться со справочным центром по номеру +44-794 847 6059 в WhatsApp.