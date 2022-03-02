Бесплатные поездки и доставка помощи: Uber в Польше тоже поддерживает беженцев из Украины

Компания Uber во время войны также выражает солидарность с украинцами. Для бесплатных поездок к границе и обратно теперь можно использовать специальные коды.

К слову, почти весь общественный транспорт – поезда, электрички, автобусы – для граждан Украины, прибывающих в Польшу, сейчас бесплатный. Соседняя страна готова принять столько беженцев, сколько потребуется.

Актуально Важное сообщение для украинцев от сервиса TransferGo: на что сейчас следует обратить внимание

Как использовать возможность бесплатной поездки

Жители Польши, которые хотят забрать беженцев из Украины в пунктах пропуска в Гребенном, Будомеже, Корчевой или Медице к Жешува, могут доехать туда и вернуться бесплатно с кодом от Uber POMOCLUBELSKIE.

Если вынужденно переселенных граждан Украины нужно забрать в пунктах пропуска в Долгобычеве, Дорогуске и Зосине и отвезти в Люблин, то туда и на обратном пути можно использовать код POMOCPODKARPACKIE.

Чтобы доставить помощь гражданам Украины в один из пунктов сбора в Гданьске, надо воспользоваться кодом на бесплатную поездку PCKGDANSK.

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