Бесплатное жилье, социальные выплаты и программы развития: памятка для беженцев в Норвегии

Пока идет война в Украине, наши граждане ищут безопасное место для себя и детей. И спасаясь от оккупантов, украинцы часто отправляются за границу. Мы подготовили полезную информацию для тех, кто планирует найти убежище в Норвегии.

Читайте на Закордон 24, что следует учесть, если вы планируете получить статус временной коллективной защиты в Норвегии.

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Руководство получения статуса временной коллективной защиты в Норвегии

Вы должны быть готовы к тому, что по приезду в Норвегию вам придется полагаться только на собственные силы. По меньшей мере, несколько первых дней. Ведь сначала вы попадаете в страну как турист, и вас никто не будет встречать в аэропорту, как, например, на границе с Польшей, где активно работают волонтеры и предоставляют всю необходимую информацию и помощь.

Жилье

Вам нужно предварительно позаботиться о том, где вы остановитесь в Норвегии после того, как сойдете с самолета или пересечете границу любым другим способом. Следует забронировать жилье минимум на неделю, куда сможете отправиться после дороги.

Идеально, конечно, если у вас есть родственники или друзья в Норвегии, которые помогут вам с оформлением документов и дальнейшей адаптацией в стране. Но если у вас нет таких связей, можно предварительно обратиться к волонтерам (норвежцы устроили свой центр помощи на Варшавском вокзале).

В Норвегии для украинцев предусмотрено бесплатное жилье. Речь идет о специальных небольших общежитиях, расходы по которым на себя берет коммуна. Но прежде чем получить возможность проживать в таких общежитиях, нужно обратиться в миграционную службу. Рассказываем о дальнейшем алгоритме действий:

По приезде в страну обратитесь в полицию, где вам назначат дату встречи в миграционной службе (ожидать нужно примерно 4 – 5 дней). В миграционном участке у вас возьмут отпечатки пальцев и помогут заполнить анкету (весь процесс займет у вас 3 – 4 часа). Вашу заявку будут обрабатывать около двух недель, а затем вы получите документы, с которыми вы уже можете рассчитывать на социальную помощь.



В Норвегии доступно бесплатное жилье для беженцев / Фото pexels

Финансовая помощь

В Норвегии ежемесячные выплаты по курсу с норвежской кроны составляют примерно 1800 евро на взрослого человека, но программу со временем могут корректировать. Это далеко не та сумма, с которой вы будете чувствовать себя свободно. Местные цены не просто высокие, а очень высокие. Однако для удовлетворения нужд первой необходимости этих денег может быть достаточно.

Учитывайте и то, что в Осло все еще дороже, чем в пригороде. А тем, кому еще не исполнилось 25 лет, сумму выделяют гораздо меньше. Кроме того, помощь начислят после оформления всех документов.

Бесплатные курсы в Норвегии

Власти Норвегии активно способствуют тем, кто стремится учиться и развиваться. Для украинцев, например, доступны бесплатные языковые курсы. Программа рассчитана на 6 месяцев, в течение которых выплачивается пособие.

Кроме этого, бесплатно можно ознакомиться с норвежским образом жизни. Поскольку их обыденные привычки, принципы и правила несколько отличаются от наших, это действительно полезный курс. Таким образом, вы сможете быстрее и легче адаптироваться в Норвегии.

Обучение детей в школе также бесплатно. Их система образования делит школы на младшую, среднюю и старшую. После этого есть возможность получить бюджетное место в колледже или университете со стипендией.

Если вы вернетесь в Украину при прохождении адаптационной государственной программы, то все льготы аннулируются.

Текст публикации Екатерины Повар:

Что следует учитывать, планируя получение статуса временной коллективной защиты в Норвегии. Информация собрана со слов нашей коллеги, выехавшей из страны в первую волну эвакуации. Сейчас многие думают о том, чтобы найти безопасное место для себя и детей, пока в Украине идет война. Возможно, эта информация будет вам полезна.

Скажу сразу, если у вас нет никакой помощи в Норвегии, если вы все начинаете с нуля без друзей и родных, которые здесь уже устроились, вам поначалу будет сложно. В то же время норвежцы дают комфортную возможность адаптироваться к их условиям и развиваться и работать в их стране.

Для украинцев у них 6-месячная программа, которая предусматривает на первое время жилье, помощь и развитие (при необходимости программу можно продлить). Также к вам приставлен куратор, который с вами на связи и помогает приспособиться, но в большинстве случаев он говорит по-норвежски.

Руководство по статусу временной коллективной защиты.

В Норвегии ежемесячное пособие, если перевести с норвежской кроны, на взрослого человека – примерно 1800 евро, но программу со временем могут корректировать. Хочу обратить внимание, что это не та сумма, с которой вы будете чувствовать себя свободно. Цены в Норвегии не просто высоки, а очень высоки, но для удовлетворения нужд первой необходимости ее может быть достаточно. Учитывайте и то, что в Осло все еще дороже, чем в пригороде. Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, сумма предоставляется гораздо меньше. Помощь начисляется после оформления документов.