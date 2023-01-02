С 2023 года в польских школах изменились правила бесплатного питания для детей из Украины

Не все украинские дети, которые учатся в школе в Польше, получат бесплатные обеды. Рассказываем дальше о новых условиях помощи и как подать заявку в 2023 году.

Так, с наступлением 2023 Польша изменила правила, по которым дети из Украины, приехавшие в страну после 24 февраля, могли бесплатно питаться в школах, детских садах и яслях. Теперь, чтобы получить помощь, родители должны подать заявку в Городской центр социальной помощи (MOPS).

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Какие семьи могут рассчитывать на бесплатные обеды в школах Польши

Согласно новым правилам, бесплатное питание предусмотрено для детей из Украины, которые приехали в Польшу из-за большой руссийско-украинской войны и чьи родители имеют небольшой доход.

Следовательно, если месячный доход семьи составляет до 1200 злотых на человека, ребенку покроют полную стоимость питания. В случае, когда эта сумма больше, но не превышает 1500 злотых, будут компенсировать только 50%. Если доход составляет более 1500 злотых на человека, то тогда родителям придется платить самостоятельно.

Куда подавать заявку в 2023 году

Социальные выплаты от ZUS, например, "500+" не считаются доходами. Но учитывается семейная помощь (zasiłek rodzinny).

Чтобы получить помощь, обратитесь в отделение Городского центра социальной помощи, расположенное в вашем районе. Найти ближайшее отделение можно с помощью специального сайта. Для этого следует ввести ваш адрес проживания на польском языке и нажать "поиск".

Если ваше заявление будет принято, то питание для ребенка будут финансировать от даты принятия решения.