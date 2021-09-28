Бесплатная студенческая юридическая консультация в Праге возобновит работу

Студенты всегда проявляли большой интерес к стажировке в виде юридического консультирования. Поэтому восстановление этих работ с середины октября стало хорошей новостью для многих получателей юридического образования.

Юридическая консультация студентов в Праге действует с конца 2014 года, когда был подписан договор о сотрудничестве с юридическим факультетом Карлова университета. Студенты предоставляют общественности специализированные юридические консультации под профессиональным наблюдением.

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Подробнее о восстановлении бесплатных консультаций

Консультационный центр, как и раньше, будет действовать в здании мэрии Праги. Получить ответы на свои юридические вопросы жители Чехии смогут в понедельник и среду с 14:00 до 16:00.

Работа консультационного центра начнется с 11 октября и продлится до рождественских каникул.

Перед визитом необходимо записываться заранее по телефонному номеру 12444. Также посетителей просят соблюдать элементарные меры безопасности для противодействия распространению коронавируса.

Следует заметить, что студенты, которые в будущем планируют стать юристами, помогут только с мелкими юридическими вопросами. Например, подскажут, какие требования должны быть в завещании, как проверить договор аренды перед подписанием и тому подобное. Поэтому не каждый клиент может рассчитывать на решение своей проблемы. Ведь некоторыми вопросами могут заниматься исключительно квалифицированные адвокаты и нотариусы.

В Праге студенты юридического факультета будут бесплатно консультировать жителей Чехии / Фото Praha.eu