Бесплатная одежда для украинских беженцев: где ее можно получить в Кракове

Краков продолжает гостеприимно принимать украинцев, которых война вынудила уехать из страны в безопасное место. Многие беженцы покидали родные края наспех и не взяли с собой достаточно одежды.

Поскольку за окном стремительно теплеет, вещи, которые были на людях в конце февраля, уже неактуальны. Для тех, кому нужна сезонная одежда и обувь, в Кракове создали несколько волонтерских пунктов.

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Пункты с бесплатной одеждой для беженцев из Украины в Кракове

Взять нужную одежду для себя и своих детей можно в следующих локациях:

Szafa dobra в бывшем торговом центре Plaza (aleja Pokoju, 44) – этот пункт выглядит как настоящий магазин, но с бесплатными вещами. Все вещи висят на вешалках и отсортированы по размеру.

в бывшем торговом центре Plaza (aleja Pokoju, 44) – этот пункт выглядит как настоящий магазин, но с бесплатными вещами. Все вещи висят на вешалках и отсортированы по размеру. Центр еврейской общественности в Кракове (ulica Miodowa, 24) – кроме одежды, здесь можно получить пищевые продукты и базовые средства гигиены.

(ulica Miodowa, 24) – кроме одежды, здесь можно получить пищевые продукты и базовые средства гигиены. Wszystko za jeden uśmiech (ulica Łagiewnicka, 54) – пункт предлагает бесплатные вещи для взрослых и детей. Также здесь можно найти детские коляски и другие нужные вещи для самых маленьких украинских беженцев.

Все неравнодушные жители и гости Кракова могут принести вещи по указанным адресам и таким образом приобщиться к помощи украинцам.