Как найти общий язык с испанцами: 20 основных слов и выражений на испанском языке

Испания входит в десятку стран, принявших больше всего беженцев из Украины. И чтобы лучше и быстрее привыкнуть к жизни в чужой стране, важно хоть немного знать местный язык.

Поэтому мы подготовили небольшой словарь базовых слов, которые желательно знать, находясь в испаноязычной среде. Правда, испанцы очень дружелюбны и открыты к общению. И они готовы откликнуться, даже если вы совсем не владеете их родным языком.

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Более того, на испанском говорят не только в Испании. Это один из самых распространенных языков мира и по количеству носителей опережает английский. На нем общаются в США, Мексике, Марокко, странах Латинской Америки и других странах.

20 базовых фраз на испанском языке