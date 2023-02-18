Как найти общий язык с испанцами: 20 основных слов и выражений на испанском языке

18 февраля 2023, 14:41
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал Эмиграция в Европу

Испания входит в десятку стран, принявших больше всего беженцев из Украины. И чтобы лучше и быстрее привыкнуть к жизни в чужой стране, важно хоть немного знать местный язык.

Поэтому мы подготовили небольшой словарь базовых слов, которые желательно знать, находясь в испаноязычной среде. Правда, испанцы очень дружелюбны и открыты к общению. И они готовы откликнуться, даже если вы совсем не владеете их родным языком.

Читайте также Как украинцам получить помощь "500+" в Польше: инструкция по оформлению заявок

Более того, на испанском говорят не только в Испании. Это один из самых распространенных языков мира и по количеству носителей опережает английский. На нем общаются в США, Мексике, Марокко, странах Латинской Америки и других странах.

20 базовых фраз на испанском языке

  • Hola – привет
  • Gracias – спасибо
  • De nada – пожалуйста (на ответ "спасибо")
  • Por favor – пожалуйста
  • Adiós – пока
  • Hasta pronto – скоро увидимся
  • Si – да
  • No – нет
  • Que tal?/Como estás? – как дела?
  • Me llamo… – меня зовут…
  • Cuánto cuesta?/cuánto vale? – сколько стоит?
  • Desculpe – извините
  • No comprendo/no entiendo – не понимаю
  • Bien – хорошо
  • Muy bien – отлично
  • Nada – ничего
  • Lo siento – мне жаль
  • No te preocupes – не беспокойся
  • No pasa nada – ничего страшного
  • Te amo – люблю тебя.

Автор: Назарій Сорока