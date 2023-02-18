Как найти общий язык с испанцами: 20 основных слов и выражений на испанском языке
Источник:телеграм-канал Эмиграция в Европу
Испания входит в десятку стран, принявших больше всего беженцев из Украины. И чтобы лучше и быстрее привыкнуть к жизни в чужой стране, важно хоть немного знать местный язык.
Поэтому мы подготовили небольшой словарь базовых слов, которые желательно знать, находясь в испаноязычной среде. Правда, испанцы очень дружелюбны и открыты к общению. И они готовы откликнуться, даже если вы совсем не владеете их родным языком.
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Более того, на испанском говорят не только в Испании. Это один из самых распространенных языков мира и по количеству носителей опережает английский. На нем общаются в США, Мексике, Марокко, странах Латинской Америки и других странах.
20 базовых фраз на испанском языке
- Hola – привет
- Gracias – спасибо
- De nada – пожалуйста (на ответ "спасибо")
- Por favor – пожалуйста
- Adiós – пока
- Hasta pronto – скоро увидимся
- Si – да
- No – нет
- Que tal?/Como estás? – как дела?
- Me llamo… – меня зовут…
- Cuánto cuesta?/cuánto vale? – сколько стоит?
- Desculpe – извините
- No comprendo/no entiendo – не понимаю
- Bien – хорошо
- Muy bien – отлично
- Nada – ничего
- Lo siento – мне жаль
- No te preocupes – не беспокойся
- No pasa nada – ничего страшного
- Te amo – люблю тебя.