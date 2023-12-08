Миллионы евро и 10 лет времени: как в Болонье собираются спасать местную "Пизанскую башню"

Восстановление популярной башни Гаризенда в Болонье обойдется местным властям в круглую сумму. Сейчас башне в центре города грозит обвал, ведь она значительно наклонилась за последнее время.

На реставрацию исторической башни Гаризенда уйдет 20 миллионов евро и 10 лет времени. Сейчас к ней закрыт доступ, ведь это опасно для посетителей.

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Реставрировать наклоненную башню в Болонье будут много лет

Власти Болоньи уже объявили о первоочередном проекте по укреплению башни стоимостью 4,3 миллиона евро. Гаризенда, как и более известная Пизанская башня, наклонялась на протяжении веков. Земля, на которой она была построена, несколько сместилась, поэтому башня сильно изменила угол наклона.

Я считаю, что мы потратим на реставрацию Гаризенды не менее 20 миллионов евро, возможно даже больше. Мы не будем заниматься мелкими вмешательствами, а будем работать над тем, чтобы восстановить памятку на длительное время. Для Пизанской башни понадобилось 10 лет на проектирование и реставрацию. Ничего не указывает на то, что здесь нам понадобится меньше,

– рассказал мэр Болоньи Маттео Лепоре.

Он уже обратился к правительству Италии с просьбой сделать башню объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Башни Гаризенда и Азинелли / Фото Vanni Lazzari

Высота Гаризенды составляет 47 метров, а угол наклона по состоянию на данный момент – 4 градуса. За ситуацией наблюдают специалисты и видеокамеры. Вокруг средневековой башни перекрыли территорию, потому что волнуются, что она может обрушиться.

Итальянское агентство гражданской защиты объявило "желтый" уровень тревоги в районе вокруг башен Болоньи. Это означает, что место находится под наблюдением, но пока ничего не угрожает безопасности людей. Сейчас на территории строят 5-метровое заграждение вокруг Гаризенды, чтобы защитить близлежащую площадь от обломков, если башня упадет.

У башен возводят защитные заграждения / Фото Massimo Paolone (AP)

Гаризенда и Азинелли – древние символы Болоньи

Башня Гаризенда занимает важное место в архитектурном ансамбле Болоньи вместе со своей "башней-близнецом", Азинелли. Вторая имеет высоту 97 метров. Они обе были построены еще в XII веке.

Башни Гаризенда и Азинелли названы в честь семей-конкурентов, которые их построили. Считают, что так они боролись за власть и богатство. Сначала Гаризенда была высотой 60 метров, но ее высоту пришлось снизить, когда она начала наклоняться. Работы по укреплению обеих башен продолжаются с 1990-х годов.