Никаких круизов: Барселона запрещает лайнерам причаливать в центральном порту

Город борется с выбросами, поэтому вводит новое ограничение для крупных загрязнителей – круизных лайнеров. С конца октября они больше не смогут останавливаться в центральном порту.

Власти Барселоны вводят ограничения для уменьшения вредных выбросов в туристическом районе. С 22 октября ни одиного круизного лайнера не будет в центре испанского города.

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Центр Барселоны без круизных лайнеров

Теперь пассажирам круизов, чтобы погулять по популярным локациям Барселоны, придется 30 минут добираться на автобусе в центр из более отдаленного порта. Все суда будут вынуждены причаливать именно вдоль пирса Moll Adossat, расположенного вдали от исторического центра.

До этого времени туристы, сходившие с лайнера на прогулку, могли дойти пешком до знаменитого бульвара Ла Рамбла всего за 10 минут.

Хотя запрет вступит в силу только в конце октября, последний лайнер пришвартовался в центре Барселоны еще 3 числа. Президент Северного порта назвал этот день историческим.

Ограничения для круизных лайнеров разрабатываются в Испании с 2018 года. Тогда муниципальные власти и администрация центрального порта согласились урегулировать количество судов, чтобы уменьшить загрязнение.

Теперь туристам придется дольше добираться до центра / Фото Unsplash

Барселона является одним из самых популярных направлений для туристов, наслаждающихся круизом в Средиземном море. Посетителей привлекают такие достопримечательности, как Храм Святого Семейства и парк Гуэль.

Круизный туризм начал быстро наращивать популярность после окончания пандемии. Количество лайнеров, прибывающих в Барселону, увеличилось на 8% в первой половине 2023 года. Ежегодно через порт испанского города путешествуют в среднем 3,1 миллиона человек.

Ранее круизные лайнеры в центре города запретил Амстердам

Аналогичные мероприятия были введены ранее в еще одном сверхпопулярном туристическом городе – Амстердаме. Так местные власти стремятся бороться с чрезмерным туризмом и уменьшить вред для экологии.

Столица Нидерландов стала жертвой своей популярности. "Город свободы" привлекает 20 миллионов посетителей ежегодно. Потому местные политики приняли принципиальное решение: запретили круизным лайнерам заходить в центральный порт Амстердама.

Нидерланды обеспокоены из-за значительного вреда для окружающей среды, который несут огромные лайнеры. К тому же, гигантские круизные суда вскоре не смогут проходить через Амстердам, ведь город построит новый мост между историческим центром и районом Норд.